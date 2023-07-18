Відома українська ведуча та актриса Лілія Ребрик, яка раніше виїхала на курорт, отримала багато критики через фото.

Українська телеведуча та актриса Лілія Ребрик вирушила у відпустку, тоді як її чоловік залишився на батьківщині. І хоча артистка не так часто показує свій відпочинок та розповідає про особисте, кількох кадрів вистачило, щоб Ребрик засипали гнівними коментарями.

Після того, як Ребрик поділилася радісними фотографіями з відпочинку в Туреччині, вона зіткнулася із критикою у своїх соціальних мережах. Деякі користувачі висловили невдоволення, вважаючи, що вона демонструє "безтурботне життя" в умовах поточної воєнної ситуації.

Реагуючи на негативні коментарі, Лілія Ребрик відповіла обуреним українцям. Вона порадила їм стежити за своїм життям, не рахуючи чужих грошей, і насолоджуватися кожним моментом, оскільки ніхто не знає, що може статися завтра.

"Не рахуйте чужих грошей, не засуджуйте і не думайте про чуже життя" - ще раз зауважила Ребрик.

«Я також вважаю, що медійна особа не повинна хизуватися відпочинком на морі. Хто-хто, а вони мають зараз навпаки показувати приклад зараз зовсім інший, а не відпочинок. І не треба прикриватись своїми дітьми, що все заради них... дивитися на це? Прикро та ганьба;

Кожна людина заслуговує на життя, яке обирає. Не виправдовуйтесь за ваш відпочинок на морі. Добра і позитивна людина за вас потішиться і помилується фотографіями, а злі залишається при своїх думках; Люди, що пишуть ту мареню, не відпочивають? Не купаються? - Розділилися думки під постом Ребрик.

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