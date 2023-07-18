Українець поскаржився на жахливу роботу "ПриватБанк", через яку він тепер має заборгованість та зіпсовану кредитну історію.

"ПриватБанк" один із найпопулярніших банків в Україні, яким користуються мільйони українців. Але не завжди робота банку і послуги радують українців. На сайті відгуків про роботу банків " Мінфін " клієнт "ПриватБанк" поскаржився, що банк безпідставно заблокував його банківський рахунок.

Клієнт "ПриватБанк" розповів, що банк наклав арешт на його банківський рахунок на підставі закритого провадження. Українець уточнив, що провадження було закрито ще 2021 року, а виконавець надсилав банку документ про закриття провадження.

"У додатку "Дія" також є дані, що він закритий, у всіх державних структурах виробництва теж закритий. Тільки "ПриватБанк" запевняє, що виконавець нібито не надсилав документ про закриття провадження! У сервісному центрі є ця інформація, в судах теж. Тільки" "ПриватБанк" потрібно доводити те, що вже давно закрито!" - обурився клієнт "ПриватБанк".

Клієнт "ПриватБанк" уточнив, що інформація про закрите провадження знаходиться в сервісних центрах, у судах та інших банках. Але лише "ПриватБанку" треба доводити, що все закрито, щоб відновити доступ до свого банківського рахунку.

"Всі інші банки чомусь не накладають арешт, адже виробництво закрито – два роки тому! Жахливий банк! Жахливе ставлення!", - доповнив чоловік.

Останні новини України:

Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.

Як Politeka.net повідомляла, що "ПриватБанк" позбавив пенсіонерку заслужених виплат.

Також Politeka.net писала, що "ПриватБанк" безпідставно закрив рахунки українця, розгорівся скандал.