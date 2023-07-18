Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка активно виступає за кордоном на підтримку України, не рідко стикається з критикою чи різними чутками щодо її життя. При цьому Кароль із шанувальниками ніколи не спілкується у коментарях і також ігнорує будь-які питання, які їй ставлять у соціальних мережах.

На цей раз Тіна Кароль поцікавилася, в якому з міст незабаром зможе зустрітися з шанувальниками, запропонувавши їм назвати свої місця зустрічей. Проте українці звернулися до Кароля із досить проблемним питанням: як їм повернути кошти за ті квитки на концерти, які так і не відбулися.

Виявилося, для шанувальників Кароль це актуальна проблема:

«Тіно, поверніть гроші за минулі не проведені концерти, будь ласка; теж так боюся квиток купувати зараз, бо якщо хтось поверне гроші; що робити людям, які не мають можливості потрапити на будь-який концерт, та й навіть міста, в яке купували – концерту немає… і відповіді від артиста також немає, як і від організації;

Це питання до організаторів концерту. Усі гроші від концертів залишилися в них, а не в Тіни; вже зверталися до всіх, і до організаторів і до Тіни, відповіді там не там – фактично немає; дуже дивне ставлення особисто до вас. Друга справа кому та як повертає гроші; мене не цікавить обмін, мене цікавить повернення, на що пошта Тіни на яку нам сказали писати – не відповідає, що карабас)» – обурилися українці під постом Кароль.

Раніше Кароль вирішила показати, як і над чим працює останні дні. Проте зауваження самої виконавиці зі згадкою про фронт оцінили далеко не всі. Частині українців здалося недоречним називати якусь роботу, приписуючи їй поняття "фронт".

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