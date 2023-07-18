Неприємний інцидент стався у Київській області, і от відомо, чим він закінчився.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Київщини, на одній з вулиць Боярки пара молодих людей під час прогулянки вирішила послухати музику окупанта.

«Чоловік підспівував та навіть підтанцьовував реперу з держави-агресора», - розповіли правоохоронці деталі інциденту.

Жінка, яка йшла позаду, вирішила не мовчати і зробила зауваження чоловіку. Той почав сперечатися.

В результаті жінка звернулася до поліцейських. На даний момент правопорушники установлені, на обох склали відповідні адмінпротоколи [ст. 173 КУпАП].

Більш того, також чоловіку вручили повістку до Фастівського РТЦК.

Хлопець визнав, що «слухав гучно музику на російській мові» і отримав від жінки на вулиці зауваження.

Про інцидент чоловік шкодує:

"Я щиро ізвіняюся", - говорить він на опублікованому поліцейськими відео.

Нагадаємо, Верховна Рада заборонила публічну демонстрацію/виконання російських музичних творів (пісень у виконанні російських співаків, музичних кліпів та ін.) і гастролі російських виконавців в Україні.

Основна ціль заборони — безстрокове обмеження присутності творчості російських артистів в українському просторі. У тому числі йдеться про заборону виконання російських пісень як публічно, так і по радіо, а також у кліпах на телебаченні.

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