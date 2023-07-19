Клієнтка "ПриватБанк" поділилася, що давно користується послугами цього банку та робила все можливе, щоб її кредитна історія була ідеальною – але це їй не допомогло.

"ПриватБанк" один із найпопулярніших банків в Україні, чиїми послугами користуються мільйони жителів України. Проте банк не завжди тішить своїх клієнтів. Часто українці скаржаться на проблеми, з якими зіткнулися під час користування послугами "ПриватБанк. Черговий негативний відгук був опублікований на сайті Мінфін .

Клієнтка "ПриватБанк" поділилася, що давно користується послугами цього банку та робила все можливе, щоб її кредитна історія була гарною. Тож українка вчасно платила за кредит та не прострочила жодного дня. Проблеми почалися, коли клієнтка "ПриватБанку" оформила популярну послугу "Оплата частинами".

"У мене є три кредити в "ПриватБанку" на "Оплату частинами" на загальну смішну суму в десять тисяч. Мій кредитний ліміт по карті 45 тисяч. І "ПриватБанк" раптом бере і обнуляє мені ліміт Оплати частинами. Погасіть, мовляв, ці кредити. Ви серйозно? Я в житті не пропустила жодного платежу, жодних штрафних санкцій у мене ніколи не було", - обурилася жінка.

Оператор "ПриватБанк" вибачився. Крім того, він пояснив, що банк має право змінювати розмір кредитного ліміту. Банк приймає рішення про розмір ліміту та його надання індивідуально для кожного клієнта на підставі математичної моделі, яка будується на великій кількості показників.

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