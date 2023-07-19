Співак Дмитро Монатик розповів, чому українці не вірять Світлані Лободі. Про це артист повідомив у розмові зі Славою Дьоміним.

"Ну дивися, я чітко бачу, що інститут репутації з розвитком інтернету в Україні дуже добре працює. Це дуже важливо, адже були репутаційні рішення, які сьогодні нагадують у собі. Але якщо подумати, вона ж одна з тих артистів, ну не одна, до речі, зробила сильний крок... Залишила все те, що не справиться, або виправитися якось. , не мені судити. Але я знаю, що той приклад, який вона подала для Росії, які з України і залишилися там, мовчать і донині вдають, що нічого всього цього не відбувається, це був добрий приклад", - сказав Дмитро Монатик.

Зірка додала, що вона таким чином на своєму прикладі показала, що таке влада в Росії. При цьому Дмитро Монатик зазначив, що випускати україномовний альбом, а після цього російськомовну пісню – це не дуже добре, але Світлана Лобода поки що цього не відчула. Але, як здалося Дмитру Монатику, Світлана Лобода таким чином хоче себе нагадувати своїй аудиторії в інших країнах.

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