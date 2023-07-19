Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародував Зеленського у концертах "Вечірнього кварталу", а тепер почав робити влучні пародії на росіян і те, що відбувається у Росії. Так, цього разу Юрій Великий опублікував у своєму Instagram та на ютуб-каналі відео, в якому несподівано повернувся до одного зі своїх образів – образу "Дяді Сірожи".

Цей ролик, певне, є гумористичною реакцією на реальність – нещодавно відбулася друга масштабна атака на Кримський міст. І Юрій Великий в образі "Дяді Сірожіи смішно обіграв цю ситуацію, потішивши українців. До речі, у ролику персонаж згадує про збір на дрони, до якого можуть приєднатися всі охочі.

У підписі до публікації Юрій Великий написав: "Вчора відбулася черговв Бавовна на Кримському мосту. Здається, Дядя Сірожа знову вирішив нагадати про себе".

Користувачі не пройшли мимо і відразу почали коментувати нове відео, яке показав Юрій Великий:

"Нарешті, мій любий дядя Сірожа! Такий справжній українець! Тричі браво і дякую! Юрію, Ви наша гордість і радість!".

"Юрій, як завжди Великий! Великий артист, Велика людина та Великий громадянин України, чия творчість допомагає переживати ці нелегкі часи. Слава Україні та її мужньому народу!".

"Слава Богу, дядя Сірожа з'явився! Давно його було чути. Нехай частіше з'являється".

"Юрію, величезна подяка за Вашу творчість і працю! Ви чудовий сатирик! Ваші роботи відзначаються неабиякою дотепністю та точністю образів".

"О, мій улюблений дядя Сірожа! Бравісімо, Юрію! Найшвидшої перемоги, миру та безпеки Україні!".

"Яка гарна мова. А якщо ще й гумор цією мовою – у сто разів красивіша. Дякую, Маестро!

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