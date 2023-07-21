Телеведучий та зірка «Голосу країни» Даніель Салем, який після 24 лютого служить у лавах ЗСУ, здивував незвичайним презентом для окупантів.

Український телеведучий Даніель Салем, який одночасно є військовим у Збройних Силах України та захищає країну від російських окупантів, часто викладає тематичні ролики у соціальній мережі Інстаграм. Цього разу Салем вирішив у своїй гуморній манері пожартувати з теми "подарунків" та "сніданків" для окупантів.

Як відомо, артист проходить службу у лавах ЗСУ не перший місяць і зрідка приїжджає відпочити додому, а з дочкою нещодавно Салему вдалося побачитися вперше за багато місяців. Наразі вже зірка "Голосу" планує повернення на передову, тому вирішив потішити коротким роликом.

«На годиннику 2-ї ночі, готуємо сніданок для сусіда і чекаємо на ваш креативний підпис до цього відео ☺» - пише Салем під роликом.

У мережі відреагували на посаду Даніеля Салема та запропонували свої варіанти:

«За Одесу нагодуйте їх смачненько! Третя ніч 💥; Орки, хто замовляв "смачно та крапка"?; Щоб їх усіх розірвало після такого сніданку; Даніель готує начинку для голубців «орки у чорному пакеті», бо капуста зараз дорога;

Вибухова яєчня українською; 🔥Розумнички які, правильно сусід має бути нагодований до небажання👏; Пабло Ескобар, сучасна версія 🔥👏; Чи не борщем єдиним; Сусіде, на тому світі поспіть; Це просто літнє рагу, там і перчик 😉, і баклажанчик 🚀, і помідорка».

Також в іншому відео, яке викликало хвилю емоцій в українців, знову видно, як Даніель Салем та інші військові допомагають евакуювати людей.

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