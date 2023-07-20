Клієнт "ПриватБанк" поскаржився, що банк без попередження заблокував йому банківську картку - причому це було зроблено не один раз.

"ПриватБанк" - один із найпопулярніших банків в Україні. Його послугами користуються мільйони українців. Незважаючи на те, що багато хто обирає цей банк, майже кожен клієнт може згадати неприємну історію, пов'язану з банком "ПриватБанк". Черговий негативний відгук з'явився на сайті Мінфін.

Клієнт "Приватбанку" поскаржився, що банк без попередження заблокував йому банківську картку. Українець зателефонував на гарячу лінію банку, щоб дізнатися про причину. Оператор "ПриватБанк" пояснив, що картку було заблоковано, бо нею хотіли скористатися онлайн-шахраї. Українця просили почекати кілька днів та пообіцяли з ним зв'язатися. Але цього не сталося.

Карту "ПриватБанк" йому розблокували лише після того, як він залишив відгук на сайті Мінфіну. Але того ж дня, коли чоловік спробував зняти з картки гроші, її знову було заблоковано банком.

Оператор "ПриватБанк" пояснив, що шахраї хотіли зняти з картки гроші, тому її довелося знову блокувати. Але клієнт банку пояснив, що це він хотів зняти гроші у терміналі.

Коли розібралися карта була розблокована. Але для того, щоб зняти гроші з картки "ПриватБанк", йому довелося фотографуватися на сайті банку для підтвердження особистості. Поки сайт обробляв фото, карту чомусь знову заблокувало.

"Блокується карта по колу... вже минуло 4 дні, а банк не зв'язується. Пішов у відділення, але там сказали, що не можуть розблокувати. Відправили до чату, а там пишеться: чекайте, поки співробітник із вами зв'яжеться. Зв'яжіться вже зі мною!", - обурився клієнт "ПриватБанк".

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