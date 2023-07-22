Телеведучий та зірка «Голосу країни» Даніель Салем, який після 24 лютого служить у лавах ЗСУ, порушив дуже важливу тему в мережі.

Український телеведучий Даніель Салем , який продовжує служити у лавах ЗСУ і не так часто з'являється в мережі, однак у кожній посаді в Інстаграм намагається залучити актуальними темами. Цього разу Салем порушив із колегою важливу тему, що стосується допомоги дітям.

За словами Салема, документальний серіал «Сім'я для кожної дитини» з Катериною Осадчою є своєрідною відповіддю на запит українців «як особисто я можу допомогти дитині, яка втратила батьків»?

«Разом із сім'ями, Катерина Осадча руйнує найпоширеніші міфи, які вкоренилися навколо теми опіки та піклування, та шукає відповіді на найбільш резонансні питання сімейного догляду для всіх дітей» – написав Салем.

Варто відзначити, незважаючи на розлучення з дружиною через довгі роки спільного життя, Даніель Салем сам задумався про усиновлення, оскільки хоче допомогти ще одній дитині знайти сім'ю вже разом з нею.

«Я усиновила двійнят місяць тому, не розганяйте тему про корупцію. Було б бажання. Зайдіть у дію та зареєструйтесь; Один момент хотіла б порадити, різниця між опікою та усиновленням, що після опіки ви забираєте дитину відразу і не чекаєте рішення суду, як при усиновленні;

Знайомі хочуть удочерити. Там така корупція, без бабла… великого бабла, вам не дадуть дитину вибрати, та ще здорову; Підкажіть, будь ласка, де можна переглянути фільм. Дуже цікавить ця тема; дякую, що порушуєте таку важливу тему, як усиновлення» - підтримують Салема в мережі.

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