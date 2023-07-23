Співачка Слава Камінська з "НеАнгелів", яка раніше відмовилася співати українською, похвалилася кадрами з відпочинку і отримала потужну відповідь.

Українська співачка та колишня учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка одразу втекла з країни під час вторгнення і відмовилася повертатися додому, вже не раз потрапила до різних скандалів через свої висловлювання, поведінку та різні випади у бік українців.

Цього разу Камінська похвалилася кадром із курорту, вкотре провокуючи негативну реакцію.

На своїй сторінці в Instagram Камінська опублікувала знімок, на якому вона позує на яхті, оточеній морськими просторами та скелями, при цьому наголосивши на фігурі.

«Кохання повернулося до мене задом :) ПіСі: попливли скелі? У них урок плавання можуть собі дозволити» - пише Камінська.

Відповіді не змусили на себе чекати:

«Невже у війну немає терпіння не публікувати попу… Її вже й так стільки разів усі бачили. Якесь має бути співчуття до тих, хто за таких обставин, що попа не в голові. Найкраще ж особу опублікувати; Слава Віталіївна! Щоб не повернулося до Вас задом, Ви затьмарите його!

Чекає на компліменти-деферамби... Сумно... Ну добре, що дітей вивезла, але навіщо ж так у душу решти українців, які вдома чи в окопах так гудити? Після війни діти спитають: мамо, як ти переживала війну? Отак є фото…».

Раніше Камінська також заявила, що у всіх, хто просить її спілкуватися рідною мовою, нібито "не все гаразд".

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