На своїй сторінці в Instagram Ксенія Мішина, яка раніше похвалилася безтурботним життям у день масової жалоби українців після трагедії у Львові, поділилася новим кадром. На цей раз Мішина показала фото, зроблене перед виходом фільму "Барбі", і постаралася привернути увагу до себе звичним способом.

Як відомо, нещодавно відбулася прем'єра найочікуванішого фільму 2023 року - "Барбі", тому Мішина підібрала тематичне вбрання з яскравим забарвленням.

"Щось сьогодні зі мною не так, але зазвичай я - ідеальна" (С) Барбі, - цитує Мішина під кадром.

У мережі одразу ж відреагували:

«Зі взуттям біда, не за розміром; Нестача компліментів?; Що там із барбі, хто пояснить? Всі гасають з цієї барбі; А сукня як у Квіткової; Але Марго запросили, і вас немає)); Як взуття на виріст; Дивіться на своє вбоге взуття; п'ята звисає, а пальці на см зайве».

Нагадаємо, раніше сталася серйозна пригода, коли російські окупанти атакували багатоповерхову будівлю у Львові, внаслідок чого загинули 11 людей, а понад 200 квартир було зруйновано.

Ксенія Мішина розмістила це відео на своїй сторінці в Instagram, де вона танцює у купальнику із сином. Користувачі соцмереж відзначили, що щоразу, коли відбуваються страшні події, такі як напади на житлові будинки та загибель людей, Ксенія Мішина викладає відверті фотографії свого тіла.

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