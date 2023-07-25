Дружина ведучого шоу "Холостяк", "Холостячка", "Україна має талант" Григорія Решетніка розповіла, що сталося з їх дітьми на відпочинку.

Христина Решетнік останніми днями активно публікувала кадри з роскішного відпочинку на морі разом із трьома синами, за що її критикували, мовляв, не варто вихвалятися, поки в Україні війна. Але цього разу на своїй сторінці в Instagram дружина ведучого поділилася сумною новиною.

"Це були найважчі 4 дні за останній час. І вони продовжуються 😭 Для кожної мами найбільше побоювання, коли хворіють діти. А коли ти багатодітна мама, як я, то побоювання і стрес потроюються 🤪😫 А коли це стається на морі, не в домашніх умовах - то це взагалі бінго 😭 Словом, Сашко перший, тепер підключилися Дімуся і Іван 🤕", — розповіла дружина Григорія Решетніка.

Христина Решетнік як мама з досвідом вирішила дати українкам корисну пораду — брати з собою аптечку, максимально наповнену всім необхідним, на всі випадки життя.

"Хтось каже, що це проекція майбутнього, але краще мати під рукою все, чим можна рятувати малечу, коли це стане необхідним! Тому я давно вожу з собою все і це дуже допомагає в кризових ситуаціях ☝️", — наголосила кохана ведучого "Холостяка" Решетніка.

Христина Решетнік додала, що завжди бере з собою такі препарати: жарознижувальні, знеболюваньні, антигістамінні, противірусні, від отруєння, кишкових розладів (сорбенти, електроліти, пробіотики), від болю в вухах, зеленку, перекис водню.

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