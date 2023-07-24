Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародував Зеленського у концертах "Вечірнього кварталу", а тепер почав робити влучні пародії на росіян і те, що відбувається у Росії. Так, цього разу Юрій Великий опублікував у своєму Instagram і на ютуб-каналі відео, в якому спародіював одіозного агента Гіркіна, якого днями заарештували та посадили у Лефортово.

У ролику Юрій Великий майстерно перетворився на Гіркіна, який із російської в'язниці записав перший відеозвернення до своїх шанувальників. Як видно, комік повторив не лише зовнішній образ агента, а й його картову промову та манеру говорити.

У підписі до публікації Юрій Великий написав: "20 липня, всім відомий критик-скиглій і диванний експерт ГІРКІН, був заарештований за критику путінської влади і поміщений в СІЗО Лефортово. Інакше кажучи, ще один незручний для влади персонаж відправився в незручне для цього персонажа місце. Ну що ж, побажаємо йому з користю провести час, не зупинятися на Лефортово і неодмінно дістатися Гааги, разом з тими, кого він так завзято критикував".

Користувачі не пройшли повз і відразу почали коментувати нову пародію, яку представив Юрій Великий:

"Як можна все це говорити з таким серйозним обличчям, і самому не заржать? Юрочко, обожнюю Вас".

"Дуже талановито, весело, дотепно. Юра, дякую за чудову роботу".

"Камера була захована у "центрі прийняття рішень".

"Але так пародіювати різних людей – це неймовірно".

"А може його до Гааги здадуть, в обмін на ордер? Хоча швидше за все він довго не протягне".

"Всіх орків знаю тільки в Юриному виконанні він набагато кращий за оригінали

"Так і знав, що Юрій випустить видос про Гіркіна в арештантській робі, і ось воно!"

"Прокинувся з першими півнями...". Дякую, як завжди дотепно і забавно.

"Немає межі вашому таланту! Дякую за приємні хвилини в цей важкий для всіх нас час".

"Юрій просто геній сюра та сарказму".

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