Пенсія продовжує виплачуватись українцям. У серпні цього року певні категорії українських пенсіонерів отримають одноразову доплату до пенсії з нагоди Дня Незалежності України. Ці виплати передбачені не для всіх пенсіонерів.
Зазвичай такі доплати до пенсії надавались пенсіонерам до Дня Перемоги і виплачувалися у травні, але у цьому році Кабінет Міністрів прийняв рішення перенести їх на серпень.
Зокрема доплати до пенсії розраховані для ветеранів війни і жертв нацистських переслідувань. Також у серпні доплати отримають ветерани російсько-української війни та члени сімей загиблих воїнів.
Точні суми доплат до пенсії наразі ще не відомі, але вони гарантовано не будуть меншими, ніж ті, що були виплачені у 2021 році.
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Минулого року доплати становили:
- Особам з інвалідністю І групи - 4421 гривень;
- ІІ групи - 3906 гривень;
- ІІІ групи - 3391 гривні;
- Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності - 1491 гривень;
- Особам, які мають особливі заслуги перед державою - 4421 гривень;
- Членам сімей загиблих - 966 гривень;
- Учасникам війни - 612 гривень.
Зазначимо також, що в червні 2023 року певна група пенсіонерів отримала більше пенсії. Це стосувалося виплат, які з квітня збільшилися для тих пенсіонерів, які продовжують працювати.
Джерело: НВ.
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