Про важливий проект, що стосуєтсья ВПО повідомив, зокрема Енергодарський міський голова Дмитро Орлов, пише Politeka.net.
«До уваги осіб з категорії ВПО! У рамках експериментального проекту Мінсоцполітики внутрішньо переміщені особи певних категорій мають змогу отримати санаторні послуги на базі двох спеціалізованих закладів», - йдеться у повідомленні.
Це - санаторій «Батьківщина» (м. Трускавець) та санаторій «Слава» (м. Миргород).
У закладах ВПО зможуть отримати такі види соціальних послуг: стаціонарний догляд, притулок, підтримане поживання, соціальна адаптація.
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Підкреслюється, що всі послуги надаватимуться на безоплатній основі ВПО таких категорій: з числа осіб похилого віку; осіб з інвалідністю; осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах; осіб, чиє житло зруйноване/ непридатне для проживання внаслідок пошкодження.
«Особам, які є вимушено переміщеними з м. Енергодара та належать до вказаних категорій осіб, потрібно звернутися до органів соціального захисту населення за фактичним місцем проживання/перебування для оцінювання ваших потреб, отримати консультації та роз’яснення згідно з чинним законодавством», - підкреслив Орлов.
Нагадаємо, з 1 серпня змінюється порядок здійснення виплат ВПО.
«Коли ухвалювалось рішення про допомогу для ВПО, це робилося з припущення, що воєнний стан пробуде недовго. Ніхто не знав і не міг передбачити, що війна триватиме так багато місяців. Тому в той час і не з’явився обмежувальний термін для надання виплат», — пояснила посадовиця», - пояснили в Міністерстві соціальної політики, чому тепер змінюється порядок виплат для ВПО.
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