Внутрішньо переміщені особи певних категорій мають право на ще один вид допомоги.

Про важливий проект, що стосуєтсья ВПО повідомив, зокрема Енергодарський міський голова Дмитро Орлов, пише Politeka.net.

«До уваги осіб з категорії ВПО! У рамках експериментального проекту Мінсоцполітики внутрішньо переміщені особи певних категорій мають змогу отримати санаторні послуги на базі двох спеціалізованих закладів», - йдеться у повідомленні.

Це - санаторій «Батьківщина» (м. Трускавець) та санаторій «Слава» (м. Миргород).

У закладах ВПО зможуть отримати такі види соціальних послуг: стаціонарний догляд, притулок, підтримане поживання, соціальна адаптація.

Підкреслюється, що всі послуги надаватимуться на безоплатній основі ВПО таких категорій: з числа осіб похилого віку; осіб з інвалідністю; осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах; осіб, чиє житло зруйноване/ непридатне для проживання внаслідок пошкодження.

«Особам, які є вимушено переміщеними з м. Енергодара та належать до вказаних категорій осіб, потрібно звернутися до органів соціального захисту населення за фактичним місцем проживання/перебування для оцінювання ваших потреб, отримати консультації та роз’яснення згідно з чинним законодавством», - підкреслив Орлов.

Нагадаємо, з 1 серпня змінюється порядок здійснення виплат ВПО.

«Коли ухвалювалось рішення про допомогу для ВПО, це робилося з припущення, що воєнний стан пробуде недовго. Ніхто не знав і не міг передбачити, що війна триватиме так багато місяців. Тому в той час і не з’явився обмежувальний термін для надання виплат», — пояснила посадовиця», - пояснили в Міністерстві соціальної політики, чому тепер змінюється порядок виплат для ВПО.

Останні новини України:

Частину пенсій можуть списати - у кого і скільки заберуть.

Грошова допомога у розмірі 150 тисяч - хто може отримати такі виплати.

Також повідомлялось, що грошову допомогу заберуть - кому з українців перестануть надавати виплати.