Український телеведучий Даніель Салем , який продовжує служити у лавах ЗСУ, вирішив відкрити душу перед українцями і постав перед ними у новому образі. Справа в тому, що Салем вирішив вперше спробувати свої сили як співак.
Таким чином Салем бажав передати переживання, тривоги та надії щодо його товаришів на службі. Як відомо, артист нещодавно з відпустки повернувся на службу і вже перебуває на позиціях.
Салем назвав пісню "Силуети", бачачи в ній можливість передати свої почуття та спогади про братів по зброї, тих, хто залишається поруч, а також про тих, хто пішов із життя, але залишив свій слід у їхніх серцях.
«Для мене „Силуети” – пісня-присвята побратимам. Тим, що поруч і тим, хто залишився назавжди в нашій пам'яті. Про фізичну та ментальну самотність. Також я присвятив її людям, які змінили своє життя на 180° і стали до лав волонтерської діяльності» - зізнався Салем.
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Підтримала Салема та Леся Нікітюк: «Дуже гарна пісня!».
«Пісня стосується серця та душі, а далі – мурашки по шкірі; Нереально потужно пробив... Слухаю її і вона нагадує мені про моїх воюючих троюрідних братів про моїх друзів, які воюють із 2014 року; Який же ти талановитий, Дане; Друг, ти крутий!)
Супер! Давно не чула такого проникливого виконання; Нехай Ангел Охоронець завжди буде поряд. Пісня сьогодні на повторі; Пісня щира ❤️ і відчувається глибина сенсу!».
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