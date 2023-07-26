Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова поскаржилася на сімейну проблему, адже їх із артистом син знову змушений відвідувати лікарню.

Катерина Репяхова, дружина співака Віктора Павлика та його концертний директор, нещодавно з'явилася у лікарні із дворічним сином Михайлом, що викликало тривогу у її шанувальників. Довгий час Репяхова не підтримувала зв'язок з аудиторією в Instagram, але пізніше пояснила, що це пов'язано з тим, що син захворів.

Вона поділилася фотографією, на якій тримає Михайла на руках у лікарні та написала про важкі дні, які вони переживали. За словами Катерини, почалося з підвищення температури у малюка, а потім приєдналися й інші симптоми, такі як діарея, блювання та запалення очей.

Щоб встановити причину хвороби, Репяхова із сином вирушила на аналізи, де взяли кров із пальця. У результаті виявилося, що захворювання спричинене аденовірусом.

"Субота та неділя - були найважчими (висока температура, діарея, блювання, запалення очей). Учора, у понеділок, нам було трохи легше і ось тільки сьогодні немає температури" - ділиться Репяхова.

Нещодавно Катерині Репяховій, дружині українського співака Віктора Павлика, виповнилося 29 років, і вона вирішила відсвяткувати цей особливий день серед своїх близьких у мальовничих Карпатах.

У своєму Instagram-фотоблозі Репяхова поділилася щасливими знімками зі святкування. Вона висловила свою подяку рідним за привітання та розповіла, що цього дня вона загадала особливе бажання.

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