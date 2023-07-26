Катерина Репяхова, дружина співака Віктора Павлика та його концертний директор, нещодавно з'явилася у лікарні із дворічним сином Михайлом, що викликало тривогу у її шанувальників. Довгий час Репяхова не підтримувала зв'язок з аудиторією в Instagram, але пізніше пояснила, що це пов'язано з тим, що син захворів.
Вона поділилася фотографією, на якій тримає Михайла на руках у лікарні та написала про важкі дні, які вони переживали. За словами Катерини, почалося з підвищення температури у малюка, а потім приєдналися й інші симптоми, такі як діарея, блювання та запалення очей.
Щоб встановити причину хвороби, Репяхова із сином вирушила на аналізи, де взяли кров із пальця. У результаті виявилося, що захворювання спричинене аденовірусом.
"Субота та неділя - були найважчими (висока температура, діарея, блювання, запалення очей). Учора, у понеділок, нам було трохи легше і ось тільки сьогодні немає температури" - ділиться Репяхова.
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Нещодавно Катерині Репяховій, дружині українського співака Віктора Павлика, виповнилося 29 років, і вона вирішила відсвяткувати цей особливий день серед своїх близьких у мальовничих Карпатах.
У своєму Instagram-фотоблозі Репяхова поділилася щасливими знімками зі святкування. Вона висловила свою подяку рідним за привітання та розповіла, що цього дня вона загадала особливе бажання.
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