Український виконавець Арсен Мірзоян та його зіркова дружина Тоня Матвієнко опинилися без житла, розповівши про це публіці.

Популярний український виконавець Арсен Мірзоян та його дружина Тоня Матвієнко не так часто виставляють особисте життя напоказ, адже з початку їхніх стосунків пару нерідко критикували, а сама Матвієнко публічно зізналася, що була закохана в нього, незважаючи на його перший шлюб та іншу родину.

Матвієнко розповіла, що вони з Арсеном придбали квартиру, але з якихось причин будинок, у якому розташована квартира, досі не здано в експлуатацію. За словами Матвієнка, їм дуже хочеться мати своє власне житло.

Платити оренду чи винаймати житло не вигідно. Матвієнко визнала, що на даний момент у них немає свого власного житла:

"Тут є де жити. І на ці гроші можна наймати прибиральницю, няню. Ну вже не ті часи. І зараз у нас просто немає свого житла. Ми колись із Арсеном вклали гроші у будівництво. І воно не добудувалося. Ця мрія знищена. - заявила Матвієнко.

Також Матвієнко відкрито розповіла про те, як вона реагує на звинувачення у тому, що вона розлучниця. В інтерв'ю вона поділилася своїми думками про свої стосунки з Арсеном Мірзояном, який був одружений на той момент.

Матвієнко дивується з того, що люди можуть бути закохані в її чоловіка, і це не бентежить їх.

"Мені це не просто смішно. Я відкрито заявила всьому світу, що покохала чоловіка, який уже був у стосунках. Чому мені має бути за це соромно?" - Заявила Матвієнко.

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