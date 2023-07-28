Популярний український виконавець Арсен Мірзоян та його дружина Тоня Матвієнко не так часто виставляють особисте життя напоказ, адже з початку їхніх стосунків пару нерідко критикували, а сама Матвієнко публічно зізналася, що була закохана в нього, незважаючи на його перший шлюб та іншу родину.
Матвієнко розповіла, що вони з Арсеном придбали квартиру, але з якихось причин будинок, у якому розташована квартира, досі не здано в експлуатацію. За словами Матвієнка, їм дуже хочеться мати своє власне житло.
Платити оренду чи винаймати житло не вигідно. Матвієнко визнала, що на даний момент у них немає свого власного житла:
"Тут є де жити. І на ці гроші можна наймати прибиральницю, няню. Ну вже не ті часи. І зараз у нас просто немає свого житла. Ми колись із Арсеном вклали гроші у будівництво. І воно не добудувалося. Ця мрія знищена. - заявила Матвієнко.
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Також Матвієнко відкрито розповіла про те, як вона реагує на звинувачення у тому, що вона розлучниця. В інтерв'ю вона поділилася своїми думками про свої стосунки з Арсеном Мірзояном, який був одружений на той момент.
Матвієнко дивується з того, що люди можуть бути закохані в її чоловіка, і це не бентежить їх.
"Мені це не просто смішно. Я відкрито заявила всьому світу, що покохала чоловіка, який уже був у стосунках. Чому мені має бути за це соромно?" - Заявила Матвієнко.
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