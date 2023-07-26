Знаменита ірландська співачка, одна з найвідоміших вокалісток 90-х Шинейд О'Коннор померла у віці 56 років.

Відома дублінська виконавиця випустила 10 студійних альбомів, а пісня Nothing Compares 2 U у її виконанні була названа світовим синглом номер один у 1990 році за версією Billboard Music Awards.

Шинейд О'Коннор була заміжня чотири рази та виховувала чотирьох дітей: дочку та трьох синів. Шейн, один із її синів, покінчив із собою минулого року. Йому було всього 17 років. Через тиждень після його загибелі артистка намагалася також вкоротити собі віку.

Ще в 2003 року О'Коннор оголосила, що покидає музичний бізнес і більше не хоче бути знаменитою, а прагне звичайного життя. Тоді вона порадила фанатам: «Якщо Ви зустрінете на вулиці знамениту людину, навіть не дивіться на неї. Найкраще, що Ви можете зробити — просто спокійно пройти повз. Повірте, для них це найкращий вияв любові». Але все одно продовжувала працювати над створенням музики та виступати до 2021 року.

У 2017 року артистка опублікувала відео, в якому, стримуючи ридання, розповіла про свою самотність і важку боротьбу з психічним розладом (біполярним розладом). У 2018 році Шинейд О'Коннор прийняла іслам і взяла ім'я Шухада Давітт.

Джерело: The Irish Times

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