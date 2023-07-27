Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка активно веде соціальні мережі та розповідає про свої будні, поділилася новими кадрами в Інстаграм. Проте через рекламу мережі заправок, які нещодавно потрапили у скандал, саму Нікітюк також сильно розкритикували.
Причому не сподобалося українцям не лише те, що Леся Нікітюк влаштувала рекламу цієї мережі заправок, а й факт хвастощів. Артистка позує перед своїм авто, проте це не зупинило хейтерів. Більшість засоромила Нікітюк за зайву демонстрацію розкоші. Знайшлися і ті люди, які стали соромити Лесю за її зовнішність, яку вона нібито перекоїла.
«Ви сьогодні заправилися? Тому що я перевірю» – пише Нікітюк.
У відповідь артистка отримала досить неоднозначну реакцію:
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«Продати б порш і купити 50 дронів, це була б реклама; Жахлива заправка! Після їх палива автомобіль стає на кап ремонт двигуна! Дуже прикро, що за гроші ви рекламуєте цю гімнозаправку;
Леся не ганьби на цих заправках, псуєш собі карму)); Леся, пальне там ламає автомобілі; Поки що в країні війна вони на поршах катаються та ходять із 14 айфонами; Лесю Іванівно, зірочка наша, зупиніться з губами, ви ж не Лобода;
Дивно, чому б не заправитися на іншій заправці, де таке ж паливо, а різницю закинути на ЗСУ?; Навіщо ці понти?; Лесюня, гроші не пахнуть? Блін, але у світі останніх подій та скандалів; Леся на Порші, хлопці в окопі» – пишуть під постом Нікітюк.
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