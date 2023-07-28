Популярна українська співачка Настя Каменських поділилася в соціальній мережі Інстаграм невеликим відео з фотосесії та отримала різні відгуки. Найчастіше Каменських критикують через зовнішній вигляд, тому під відео можна помітити різкі висловлювання.

За словами Каменських, найважливіша поїздка – подорож до самої себе. Нирнувши в яку, ви отримаєте все, а головне – кохання та прийняття себе. Тому вона спокійно демонструє фігуру, незважаючи на постійні заяви в мережі про те, як на неї помітно впливає весняна вага та змінює образ Каменських загалом.

«Це процес самопізнання та розуміння, що ми унікальні та цінні саме такі, які є. Це надзвичайно потужне джерело, яке дає нам радість, натхнення та незрівнянну силу. Вчитеся дбати про себе так само, як ви дбаєте про своїх близьких» - пише Каменських.

«Як би її не хейтіли, вона ідеал жіночності та краси; Чого не в соплях?; Краще їдьте із країни; Ви добре чистите коментарі, але не треба так старатися; Не вірю у такі мотивації; Насте, давай вже щось нове» - не обійшлося без критики Насті Каменських.

Також Каменських раніше писала, вихідні - це чудова можливість відпочити від буденності і зробити те, що так давно планували, але не знаходили часу: прогулятися парком, насолодитися свіжим повітрям, зустрітися з друзями, почати читати улюблену книгу.

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