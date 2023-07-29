Актриса, переможниця "Танці зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина поділилася відео з відпочинку.

На своїй сторінці в Instagram Ксенія Мішина, яка досить часто викладає фото зі своїми розвагами та сином, поділилася новим кадром із відпочинку. Артистка вирішила показати, як її син Платон веселиться у вільний час на канікулах, але кадрами Мішина зачепила частину українців.

«Нехай це відео нагадує вам про життя. Точніше про його стратегію, сутність якої в еволюції. З народження ми ростемо, розвиваємось, вчимося. Спочатку повзати, потім ходити, говорити, відчувати, любити, приймати, прощати, розуміти тощо.

Ми опановуємо професії, створюємо технології, вдосконалимо можливості. Про що б не йшлося - скрізь схема одна: Енергія-зусилля-перемога-енергія - І так 🔄» - написала Мішина.

У мережі їй одразу нагадали: «А як, коли діти у підвалах, досить хизуватися, набридло!».

До цього Мішина показала фото, зроблене перед виходом фільму "Барбі", і постаралася привернути до себе звичним способом.

Як відомо, нещодавно відбулася прем'єра найочікуванішого фільму 2023 року - "Барбі", тому Мішина підібрала тематичне вбрання з яскравим забарвленням.

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