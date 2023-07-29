Відома співачка та модель Даша Астаф'єва поділилася порадою, як правильно тримати себе у формі.

Популярна українська співачка, модель та волонтер Даша Астаф'єва , яка не виїжджала з України за всі півтора роки війни та продовжує допомагати військовим та постраждалим від російської агресії українцям, також активно веде Інстаграм. На своїй сторінці цього разу артистка поділилася коротким відео та показала, що допомагає їй бути у формі.

«Вечірня ретро-йога. Не забувайте дбати про своє ментальне та фізичне здоров'я, читати і пам'ятати, що рснпзд👌🏻» - написала Астаф'єва під відео в Інстаграм.

Українці поділилися своєю думкою:

«Як це сповільнити, щоби повторити?; Я визначився з улюбленим учителем йоги; і ви не забувайте дбати про здоров'я, ви прекрасні; У вас аж дві пляшечки з водою «донат» на тумбочках 😂 до речі хороша вода;

Вогонь! А можна з вами повільно, бо мій пес уже намагався викликати швидку, думав, що епілепсія; Даша, дуже швидко, я не встигаю вами вразитися».

Раніше Даша Астаф'єва заявила, що багатьом людям, зокрема й артистам, слід просто чесно визнати свої помилки, не прикриваючись нічим. А щодо Потапа та його скандальної пісні про волонтерів, то Даша Астаф'єва вважає, якби Потап розвантажував гуманітарку, він би не написав такої ганебної пісні.

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