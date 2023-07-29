Багато хто вже чув про стиль Old Money, тому популярний український дизайнер Андре Тан вирішив докладніше розглянути цю стилістичну концепцію, щоб дізнатися, як майстерно створити образ у цьому елегантному напрямку.

Стиль Old Money, також відомий як "стиль старих грошей", є елегантним і витонченим напрямком у моді. Основними характеристиками цього стилю є помірність та вишуканість, ділиться Андре Тан.

Важливо відзначити кілька ключових особливостей стилю Old Money:

Палітра кольорів: Уникайте яскравих і кричучих кольорів. Перевагу слід віддавати пастельним та глибоким відтінкам, які надають вигляду розкоші та витонченості.

У стилі Old Money аристократи не хваляться своїм багатством через модні бренди. Лаконічні принти, такі як смужка або горох, вважаються більш підходящими.

Фасони та стилі одягу: Віддавайте перевагу класичним та елегантним силуетам, також зауважує Андре Тан. Уникайте оверсайз та надлишкових деталей. Короткі елементи одягу, такі як міні-довжина, допустимі, але слід врівноважувати їх із більш стриманими елементами.

Якісні тканини Важливу роль у стилі Old Money відіграє якість тканин. Твід, кашемір та шерсть вважаються відмінним вибором, додаючи образу розкоші та витонченості, розповідає дизайнер Андре Тан.

Аксесуари: Підбирайте аксесуари, які гармонують із образом і не перебивають його. Тотал-цибуля, коли аксесуари відповідають загальній палітрі одягу, допоможе створити більш стильний і витончений вигляд. За словами Андре Тана, перлинні прикраси, обідки та атласні гумки для волосся можуть додати додатковий шик.

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