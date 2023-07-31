Співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно стала черговим членом журі у музичному шоу "Голос". Команда "Голосу країни" продовжує активно ділитися в мережі новими кадрами. Артистка намагається привернути увагу до своєї творчості, хоча навіть під простими фото шанувальники торкаються теми її особистого життя.

Дорофєєва вийшла заміж вдруге зовсім недавно, тому жарти про її стосунки з колишнім чоловіком, і Дашею Кацуріною, з якою вона раніше товаришувала, не вщухають. З Михайлом Кацуріним Дорофєєва одружилася, не розповідаючи про цю пресу і зробивши оголошення вже після святкування.

«Усередині літо. У плейлисті грають сумні пісні» - пише Дорофєєва.

У мережі поспішили відреагувати: «Я думала, що це Кацуріна. Вони такі схожі; Але ж ти "втомилася від сумних пісень" 🤔😁; схожа на д. Кацуріна 😂; Липне до спини ...; Якась фігня на ногах🤣

Хто зразок краси та реклами Пума? Звісно, ​​Надя; щось наче копія Кацуріної, обмін відбувся; Така краса з ранку» - пишуть Дорофєєвій під фото.

Раніше Дорофєєва зробила колажі, які поєднують старі та нові знімки, щоб продемонструвати, що вона практично не змінилася у своїх уподобаннях за всі ці роки.

Також Надя Дорофєєва зауважила, що багато рис її стилю та смаків було сформовано ще в дитинстві, і вони залишаються з нею і досі. Дорофєєва з гумором помітила, що, як і раніше, залишається вірною своїм модним уподобанням.

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