Після рішення Національного банку України, всі українські банки зобов'язані приймати в обіг всі купюри гривні, включаючи ті, які були випущені у 1996 році. Проте деякі клієнти банку "ПриватБанк" не задоволені станом таких старих купюр і скаржаться на установи, які не хочуть їх приймати.

Відгук про проблеми в "ПриватБанк" з'явився на спеціалізованому форумі "Мінфін".

Один із клієнтів "ПриватБанк" розповідає, що вже більше місяця він не може зняти гроші зі свого доларового рахунку через те, що "ПриватБанк" пропонує йому купюри 1996 року з плямами та потертостями, які потім відмовляються приймати як у самому "ПриватБанк", так і в обмінниках.

У відповідь на це, представники банку "ПриватБанк" пояснили, що у відділенні клієнтам видаються як нові, так і перевірені купюри, які пройшли додаткову перевірку під час інкасації до банку. Варто зазначити, що всі банки працюють з гривнями, включаючи і ті, що належать до старих та нових зразків.

Значно зношеною валютою, яку не приймає "ПриватБанк" та інші банки, вважається гривня, яка має ознаки, такі як розірваність чи розрізаність на кілька частин, відсутність окремих цифр чи позначень номіналу, пошкодження зображення портрета, невидимість оптичних елементів, зміна кольору паперу, забруднення більше половини купюри, пошкодження внаслідок обпалення або старості, а також очевидні друкарські недоліки.

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