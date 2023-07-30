В ході інтерв'ю з Алесею Бацманом, Серга зізнався, що стежив за бойовою підготовкою Козловського і помітив зміни в його особи.

На його думку, досвід служби на передовій трансформує артиста і він вірить, що Віталій ще деякий час залишиться на фронті. Однак Серга не може точно сказати, чи запросив би він Козловського в учасники свого проекту "Культурний десант".

"Він на своєму шляху. І я бачу, я іноді підглядаю в соцмережах, він трансформується. Цей досвід від трансформує. Я думаю, якийсь час точно Віталій побуде на фронті, на передовій".

Культурний десант зараз складається переважно з артистів-військовослужбовців, які спочатку були військовослужбовцями, а потім уже стали артистами, розповідає Серга.

Коли вони приєднувалися до ЗСУ, вони не мали думок про те, що колись їм доведеться знову займатися творчістю, ділиться Серга. Їхньою метою було захищати Україну та протистояти російській агресії, особливо коли загроза наступу на їхню рідну Одесу була найвищим пріоритетним завданням.