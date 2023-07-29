Багатьом українцям субсидії на оплату комунальних послуг є значною допомогою. Однак, деяким категоріям населення потрібно переоформити виплати. Тобто деяким українцям потрібно подати нову заяву на субсидію, без неї виплат не буде.

Згідно з правилами, якщо у сім'ї є ветеран війни, орендовані житлові приміщення або кількість проживаючих осіб менша, ніж кількість зареєстрованих, заяву на отримання субсидії треба буде подати знову.

Субсидія буде виплачуватися до завершення воєнного стану та ще протягом одного місяця після його скасування. У неопалювальний період допомога становитиме від 350 до 400 гривень.

Серед умов, при яких субсидію можуть скасувати, можна виділити: площа квартири чи будинку перевищує 130 або 230 квадратних метрів, в наявності депозити чи облігації внутрішньої державної позики на суму понад 100 000 гривень, покупка валюти на суму, еквівалентну 50 000 гривень, а також наявність автомобілів, які не відповідають встановленим вимогам.

Також субсидію можуть відмовитися видати, якщо хтось із членів сім'ї працює, але отримує заробітну плату нижчу за мінімальну, є заборгованість за комунальні послуги понад 680 гривень протягом трьох місяців, або якщо протягом року зроблено покупки на суму понад 50 000 гривень перед поданням заяви на субсидію.

Такі правила сприятимуть більш справедливому розподілу субсидій та сприятимуть забезпеченню допомоги особам, які дійсно її потребують.

Джерело: РБК-Україна.

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