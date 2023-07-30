Цього разу на своїй сторінці в Instagram лідер "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка розмістив відеозвернення, в якому розповів, що зараз закінчує свій благодійний тур країнами Балтії. Разом із гуртом артист виступив у Ризі, в Талліні та доїхав до міста Нарва.

"З 2014 року я не був так близько до росії. Там за річкою знаходиться росія. Моторошно відчувати, як вони тут близько. І хочу поділитися, що в цьому місті Нарва, і взагалі в Естонії та й в Латвії, багато російськомовних росіян, які не адаптуються, не вчать мову і це для суспільства, ясна річ, не добре. І на нас це чекає, виявляється, ми цю проблему не вирішили, і в ЄвроСоюзі теж цю проблему не вирішили", — заявив Олег Скрипка.

Олег Скрипка також додав, що ця проблема чисто гуманітарна, чисто культурна.

"Після Перемоги, друзі, вчіть мову, будьте українцями, будьте серцем України. Не важливо якого ви походження, щоб вам легко дихалося", — наголосив лідер "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка.

Нагадаємо, Олег Скрипка цього року після тривалої перерви все таки організував фестиваль "Країна мрій". Захід тривалий час не проводився, зокрема й через критику в дусі "йде війна, а ви там собі розважаєтесь". Але фестиваль на початку липня пройшов успішно, кошти, зібрані під час його проведення, відправили на допомогу нашим "Азовцям".

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Нагадаємо, Олег Скрипка збентежив заявою про роль путіна.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка різко висловився про українських гастролерів в РФ.