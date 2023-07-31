Саме в серпні певні пенсіонери можуть розраховувати на збільшення своєї пенсії.

Починаючи з 1 серпня, деякі українські пенсіонери можуть очікувати на невелике підвищення своєї пенсії. Проте, варто відзначити, що перерахунок пенсії не буде таким масштабним, як відбувався раніше у березні, квітні або липні.

Конкретно, у серпні певні пенсіонери з інвалідністю можуть розраховувати на надбавку до своєї пенсії. Оскільки пенсія для цієї категорії була проіндексована у березні, сума пенсії залишиться без змін у серпні.

Однак інваліди все одно можуть отримати додаткові виплати завдяки традиційним надбавкам до Дня незалежності України. Розмір цих надбавок до пенсії залежить від групи інвалідності: І група отримує 100% пенсії, ІІ група - 90%, а ІІІ група - 50% від розміру пенсії за віком.

Додаткові виплати до пенсії також будуть отримувати особи з особливими заслугами перед державою. Розмір цих додаткових виплат до пенсії буде індивідуально визначатися, залежно від категорії, до якої належить постраждалий. Але наразі розмір додаткових виплат на 2023 рік залишається невідомим.

Раніше повідомлялося про можливість збільшити розмір пенсії в Україні, якщо долучитись до приватного пенсійного фонду. Заощаджуючи щомісяця 1,5 тис. грн протягом 15 років, майбутній пенсіонер може збільшити свою пенсію на 11 тис. грн. Важливо, щоб за цей період заощадження не підірвала інфляція, а обраний приватний пенсійний фонд залишався стійким і незбанкрутованим.

Джерело: Обозреватель.

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