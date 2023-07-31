Для підтвердження під час реєстрації отримання грошової допомоги мають бути відповідні документи.

Організація "Центр соціального партнерства "Перспектива за фінансування Mercy Corps" надає нову грошову допомогу українцям, які стали жертвами війни. Ця грошова допомога доступна мешканцям Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей, а також окупованої частини Криворізького району.

Умовами отримання грошової допомоги є наступне:

Переміщення протягом останніх 30 днів з районів, що знаходяться на відстані 30 км від активних районів бойових дій (перевага надається сільським місцевостям).

Перебування у тимчасовій окупації або оточенні (блокаді).

Проживання в територіальних громадах, які проживають у районах активних бойових дій, зазначених у Переліку, а також у районах проведення військових (бойових) дій, або постраждалі від масивних обстрілів (при затвердженні даної локації від Mercy Corps).

Перебування у стані переміщення понад 30 днів та відповідність критеріям уразливості та соціально-економічним критеріям.

Проживання на території, де протягом останніх 4 місяців відбувалися активні бойові дії, та відповідність критеріям уразливості та соціально-економічним критеріям.

Для отримання грошової допомоги необхідно заповнити форму попередньої реєстрації для багатоцільової грошової допомоги за наданим посиланням. Важливо зауважити, що реєстраційну форму для отримання грошової допомоги може заповнити лише одна особа.

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