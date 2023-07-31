Українці скаржаться, що "ПриватБанк" нібито спеціально видає їм під час обміну валют та зняття коштів із доларових депозитів пошарпані та старі купюри.

"ПриватБанк" користується популярністю в українців. Мільйони українців є клієнтами цього банку, але не всі задоволені послугами, які надає банк. На цей раз українець поскаржився, що зіткнувся з проблемою при покупці долара у відділенні "ПриватБанк". Негативний відгук з'явився на сайті Мінфіну.

Клієнт "ПриватБанк" розповів, що протягом останніх двох тижнів він намагався зняти гроші у доларах, але в обмінниках йому щоразу пропонували купюри у жахливому стані. За цей час йому вдалося знайти лише 200 доларів у нормальному стані.

"Клієнти щодня приходять до каси за своїми грошима, їм демонструють долари у жахливому стані (які потім в обміннику точно не приймуть!), клієнти відмовляються отримувати такі купюри, розвертаються і приходять з того ж таки питання до каси наступного дня… І так по колу. При можливості, уникайте Приватбанк, банк який: барижить персональною інфою, блокує карти без поводу, має величезні комісії, створює черги в касах, ну і тепер той цирк з видачею доларів!", – зазначив клієнт "ПриватБанк".

Інший клієнт "ПриватБанк" також розповів подібну історію. Він повідомив, що вже більше місяця він не може зняти гроші зі свого доларового рахунку через те, що "ПриватБанк" пропонує йому купюри 1996 року з плямами та потертостями, які потім відмовляються приймати як у самому "ПриватБанку", так і в обмінниках.

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