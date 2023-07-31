В Україні з 1 липня підвищилися ціни на паливо та електроенергію, що може також вплинути на цінові тенденції.

Певні сезонні продукти на ринку харчових продуктів стали доступнішими завдяки великій пропозиції, проте фахівці не передбачають глобального зниження вартості овочів та фруктів протягом наступного місяця. Як кажуть експерти, на ціни восени будуть впливати сезонні умови.

В Україні з 1 липня підвищилися ціни на пальне та електроенергію, що може також вплинути на цінові тенденції на ринку харчових продуктів восени.

Наприклад, ціни на морквину та цибулю залишаються стабільно високими в цьому сезоні, проте аналітики зауважують тенденцію до зниження вартості. Ціна на цибулю ріпчасту знизилася на оптових ринках на 35-40% за останній місяць і тепер складає в середньому 27,50 грн/кг.

Очікується, що зниження ціни на цибулю ріпчасту почнеться з поточного тижня у супермаркетах, оскільки з’являється більше вітчизняного виробника на внутрішньому ринку.

Зараз помідори також мають стабільно високий попит, але пропозиція збільшується, тому очікується зниження ціни в найближчі тижні.

Капуста є дешевшою на 21% у порівнянні з минулим роком, і середня вартість молодої білокачанної капусти становить 17,5 грн за кілограм. Поставки перцю розпочнуться з кінця липня.

Аналітик Максим Гопка зазначив, що восени не слід очікувати на низькі ціни на всі види овочів та фруктів. Протягом залишаються більше місяця літнього періоду, і подальші цінові тенденції залежатимуть від погодних умов. Таким чином, фактори, такі як підвищення вартості пального та електроенергії, можуть також вплинути на динаміку ціни на продукти харчування.

Джерело: РБК Украина.

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