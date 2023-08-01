Надя Дорофєєва, співачка та зірковий тренер шоу "Голос країни-13", вже прибула на знімальний майданчик вокального шоу та зустрілася з командою. Вона показала своє тренерське крісло, де прийматимуться важливі рішення щодо учасників. Дорофєєва опублікувала фотографію з місця зйомок у Польщі на своїй сторінці в Instagram.

За словами Дорофєєвої, новий сезон вокального шоу обіцяє бути особливо емоційним. Вона з нетерпінням чекає, коли почує голоси перших учасників та готова зустріти у своїй команді талановитих та щирих артистів.

Дорофєєва висловила хвилювання перед початком зйомок, але водночас упевнена, що цей сезон стане найемоційнішим в історії шоу.

Українці ж поділилися в думках:

«На жаль, не розумію сенсу у цьому. Війна…..; А що, війна скінчилася? Війни немає, хлопці не вмирають, саме час для голосу країни та всяких шоу... клас, просто немає слів; Якщо шоу знову вестиме Горбунов, то так і знайте, 90% глядачів ви втратите. Цей огидний, бридкий злодій країні не потрібен;

Я телевізор не дивилася як почалася війна, навіщо це шоу?!; Як щось відновлювати, то коштів немає, оскільки війна; Такою була дівчина, яка з себе зробила…» - пишуть під постом Дорофєєвої.

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