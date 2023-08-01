Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Офіс Генерального прокурора, депутатам інкриміновано ухилення від несення обов’язків військової служби.
«За даними слідства, четверо військовослужбовців однієї із військових частин ТРО, троє з яких є столичними депутатами, а ще один – помічником депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу», - розповіли в Генпрокуратурі подробиці справи.
Депутати оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації, а один з депутатів навіть отримував грошове забезпечення із частини, де нібито проходив службу.
«При цьому вони отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу», - додали в прокуратурі.
Нова грошова допомога, до українців прийдуть комісії: "Власники житла мають…"
Трагедія у Кривому Розі, різко збільшилася кількість постраждалих: що відбувається на місці атаки
Кривий Ріг атаковано: мама з 10-річною донькою опинилися в епіцентрі удару, що відомо
Трагедія на шахті, в Міненерго розкрили обставини і кількість жертв: "На жаль..."
Скандал із піснями Цоя у Львові отримав продовження: суд ухвалив рішення щодо 17-річного Олександра
Наразі вирішується питання щодо обрання депутатам запобіжного заходу.
Коментуючи підозру, яку отримали депутати, користувачі соцмереж висловлюють впевненість, що ані у в’язниці, ані на фронті депутати не з’являться:
«Це все муляж! Картинка для очей. Все рівно п….. ці відпетляють»,
«І що... Фото. Писанина і на цьому крапка»,
«І? Скільки років за гратами світить цим мразям, і тим - начальнику тро, фінансисту і кадровику, які і накази робили, і "зарплату" нараховували і виплачували?».
Останні новини України:
Як наживаються у військкоматах - масштаби приголомшують.
Також повідомлялось про розкрадання грошей, які українці збирали для ЗСУ.
Крім того, Politeka.net писала про корупційний скандал, який гримить у столиці.