Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Офіс Генерального прокурора, депутатам інкриміновано ухилення від несення обов’язків військової служби.

«За даними слідства, четверо військовослужбовців однієї із військових частин ТРО, троє з яких є столичними депутатами, а ще один – помічником депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу», - розповіли в Генпрокуратурі подробиці справи.

Депутати оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації, а один з депутатів навіть отримував грошове забезпечення із частини, де нібито проходив службу.

«При цьому вони отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу», - додали в прокуратурі.

Наразі вирішується питання щодо обрання депутатам запобіжного заходу.

Коментуючи підозру, яку отримали депутати, користувачі соцмереж висловлюють впевненість, що ані у в’язниці, ані на фронті депутати не з’являться:

«Це все муляж! Картинка для очей. Все рівно п….. ці відпетляють»,

«І що... Фото. Писанина і на цьому крапка»,

«І? Скільки років за гратами світить цим мразям, і тим - начальнику тро, фінансисту і кадровику, які і накази робили, і "зарплату" нараховували і виплачували?».

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