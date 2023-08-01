Українці можуть оформити доплату до пенсії. Так, українські пенсіонери, які перейшли позначку 80-річчя, проживають самотньо та не мають піклування з боку родичів, тепер можуть отримати додаткову щомісячну доплату до своєї пенсії. Розмір такої надбавки до пенсії становить 837 гривень.
Сума щомісячної доплати пенсії складає 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На 2023 рік, цей прожитковий мінімум складає 2093 гривні, що означає, що деякі пенсіонери можуть розраховувати на отримання додаткових коштів у розмірі 837 гривень.
Щоб мати право на цю доплату, пенсіонерам потрібно відповідати наступним критеріям:
- Досягнути віку 80 років та старше.
- Проживати самотньо.
- Потребувати постійного зовнішнього догляду.
- Отримувати пенсію за віком.
- Якщо пенсіонер отримує пенсію, наприклад, за інвалідністю, він не матиме права на таку додаткову надбавку.
Також важливо, щоб потреба у постійному сторонньому догляді була підтверджена лікарсько-консультативною комісією (ЛКК) та документально підтверджена. Без цих підтверджень, така доплата до пенсії може не нараховуватися.
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Для отримання доплати, окрім заяви, громадяни мають надати наступний пакет документів:
- Висновок ЛКК, в якому зазначено, що заявник потребує постійного зовнішнього догляду.
- Паспорт.
- Ідентифікаційний номер.
- Виписка з Пенсійного фонду, яка підтверджує, що пенсіонер не отримує інші надбавки за виходом на пенсію.
Джерело: progroshi.
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