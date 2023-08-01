Щоб мати право на цю доплату до пенсії, пенсіонерам потрібно задовольняти такі критерії.

Українці можуть оформити доплату до пенсії. Так, українські пенсіонери, які перейшли позначку 80-річчя, проживають самотньо та не мають піклування з боку родичів, тепер можуть отримати додаткову щомісячну доплату до своєї пенсії. Розмір такої надбавки до пенсії становить 837 гривень.

Сума щомісячної доплати пенсії складає 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На 2023 рік, цей прожитковий мінімум складає 2093 гривні, що означає, що деякі пенсіонери можуть розраховувати на отримання додаткових коштів у розмірі 837 гривень.

Щоб мати право на цю доплату, пенсіонерам потрібно відповідати наступним критеріям:

Досягнути віку 80 років та старше. Проживати самотньо. Потребувати постійного зовнішнього догляду. Отримувати пенсію за віком. Якщо пенсіонер отримує пенсію, наприклад, за інвалідністю, він не матиме права на таку додаткову надбавку.

Також важливо, щоб потреба у постійному сторонньому догляді була підтверджена лікарсько-консультативною комісією (ЛКК) та документально підтверджена. Без цих підтверджень, така доплата до пенсії може не нараховуватися.

Для отримання доплати, окрім заяви, громадяни мають надати наступний пакет документів:

Висновок ЛКК, в якому зазначено, що заявник потребує постійного зовнішнього догляду.

Паспорт.

Ідентифікаційний номер.

Виписка з Пенсійного фонду, яка підтверджує, що пенсіонер не отримує інші надбавки за виходом на пенсію.

Джерело: progroshi.

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