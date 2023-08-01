Клієнтка "ПриватБанк" розповіла, що з її банківської картки було знято 18 тисяч гривень.

"ПриватБанк" – популярний банк, клієнтами якого є мільйони українців. Але багато хто може розповісти про проблеми, з якими зіткнулися під час користування послугами "ПриватБанк". Черговий негативний відгук було опубліковано на профільному сайті Мінфін .

Клієнтка "ПриватБанк" розповіла, що стала жертвою шахраїв та з її банківської картки було знято 18 тисяч гривень. Тому вона звернулася до банку за поясненням, а також оформила заяву про повернення грошей – пообіцяли чекати на повернення коштів до 120 днів.

Також оператор "ПриватБанк" повідомила, що шахраї провели авторизацію клієнтської картки з використанням номера, терміну дії та cvv кодом на певному сайті. І після цього банк авторизував і відніс його до "безпечних сайтів", чим саме дав зелене світло шахраям.

Клієнтці "ПриватБанк" не надходили ні коди смс, ні дзвінки для підтвердження, ні ліміти по карті не спрацювали.

"Згідно з відповіддю банку, після авторизації картки на сайті з неї можна списувати будь-які суми, і до одного місця ці ліміти. Це взагалі не налазить на голову! Скажіть де безпека банку??? Чим ви зайняті, якщо дозволяєте таке? Тепер довіри до банку нуль. Навіть ворогові не забажаю звертатися сюди", - обурилася клієнтка "ПриватБанк".

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