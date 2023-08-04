Безслідно для ринку не пройшло збільшення основних виробничих витрат – тому ціни знову почнуть повзти нагору.

Ціни на популярний продукт почала змінюватись після подорожчання в 2022 році. Зокрема, йдеться про ціни на курячі яйця. Так, ціни на курячі яйця в Україні продовжують знижуватися повільним темпом у серпні, завдяки збільшенню пропозиції яєць від приватних господарств населення. Про це повідомила експертка Світлана Пашко.

Зазвичай у весняно-літній період спостерігається зниження ціни на яйця через прихід на ринок яєчної продукції приватних господарств.

Дані Державної служби статистики України показують, що споживча ціна на яйця у червні 2023 року перевищила торішні показники на 1,7 раза і становила в середньому по Україні 42,39 грн за десяток.

Проте, зниження ціни відбулося ще навесні - у квітні ціна знизилася на 8,45% порівняно з березнем і досягла 57,78 грн за десяток, а у травні - на 22,98% проти квітня і становила 44,50 грн за десяток.

Ще одним чинником, що впливає на ринок, є зупинка експорту та транзиту курячих яєць через Польщу та інші європейські країни.

Це призведе до накопичення значних запасів яєць на підприємствах України. Очікується, що скасування експорту та транзиту буде здійснено лише 15 вересня. Подібна ситуація спостерігається і з роздрібними цінами в торговельних мережах.

Втім, експерти попереджають: розслаблятися зарано – вже незабаром, а саме восени, яйця можуть знову зрости в ціні. Безслідно для ринку не пройшло збільшення основних виробничих витрат через здорожчання комбікормів, упаковки, енергоносіїв - природнього газу та електроенергії, - логістичних витрат та інших складових собівартості.

Останні новини України:

Нагадаємо, ціни на кілька базових продуктів почнуть зростати.

Як писала Politeka, ціни на популярну крупу в Україні різко подешевшали.

Також Politeka повідомляла, ціни на популярні овочі радують здешевленням.