Органи ПФУ мають право перевіряти пенсіонерів та за необхідності перестати виплачувати їм виплати.

Держава має право позбавити громадян пенсій, якщо виплати здійснювалися на підставі фальшивих документів або якщо отримувач певний час проживав за кордоном.

В одному з випадків, у Чернівецькій області, Пенсійний фонд України (ПФУ) виграв суд і зобов'язав повернути переплачену пенсію, яку виплачували померлій пенсіонерці.

Родичі жінки затрималися з поданням свідоцтва про смерть, і в результаті отримали надлишкову пенсію в розмірі 5699 гривень. ПФУ звернувся з проханням повернути неправомірно отриману пенсію, проте родичі не виконали цю вимогу.

Згідно з законодавством, безпідставно набуті пенсійні виплати, зазвичай, не підлягають поверненню, за винятком двох ситуацій:

перша — якщо виплата була здійснена через рахункову помилку відповідного органу;

друга — у випадку недобросовісності отримувача. Це означає, що якщо пенсія була отримана за дійсною адресою та без обману, вона не підлягає поверненню.

Окрім того, є інші причини, через які можуть відмовити у пенсії:

Помилка в прізвищі або інших даних. Отримання виплати на підставі фальшивих документів. Тимчасове проживання за кордоном. Зміна місця проживання без повідомлення про це. Неотримання пенсії протягом шести місяців.

Органи ПФУ мають право перевіряти легітимність надання пенсійних виплат і вживати заходи щодо заборони або скасування пенсій у разі виявлення порушень або недостовірної інформації.

Джерело: Фокус.

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