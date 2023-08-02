Держава має право позбавити громадян пенсій, якщо виплати здійснювалися на підставі фальшивих документів або якщо отримувач певний час проживав за кордоном.
В одному з випадків, у Чернівецькій області, Пенсійний фонд України (ПФУ) виграв суд і зобов'язав повернути переплачену пенсію, яку виплачували померлій пенсіонерці.
Родичі жінки затрималися з поданням свідоцтва про смерть, і в результаті отримали надлишкову пенсію в розмірі 5699 гривень. ПФУ звернувся з проханням повернути неправомірно отриману пенсію, проте родичі не виконали цю вимогу.
Згідно з законодавством, безпідставно набуті пенсійні виплати, зазвичай, не підлягають поверненню, за винятком двох ситуацій:
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- перша — якщо виплата була здійснена через рахункову помилку відповідного органу;
- друга — у випадку недобросовісності отримувача. Це означає, що якщо пенсія була отримана за дійсною адресою та без обману, вона не підлягає поверненню.
Окрім того, є інші причини, через які можуть відмовити у пенсії:
- Помилка в прізвищі або інших даних.
- Отримання виплати на підставі фальшивих документів.
- Тимчасове проживання за кордоном.
- Зміна місця проживання без повідомлення про це.
- Неотримання пенсії протягом шести місяців.
Органи ПФУ мають право перевіряти легітимність надання пенсійних виплат і вживати заходи щодо заборони або скасування пенсій у разі виявлення порушень або недостовірної інформації.
Джерело: Фокус.
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