"ПриватБанк" – популярний банк, клієнтами якого є мільйони українців. При цьому дехто стикається з проблемами під час користування послугами цього банку. Негативний відгук з'явився на профільному сайті Мінфін.
Цього разу клієнтка "ПриватБанк" поскаржилася, що в касах установи видають долари старого зразка із потертостями та плямами.
Українка, яка користується послугами "ПриватБанк", розповіла, що хотіла зняти зі своєї валютної картки 700 доларів у касі банку. Але касир відразу сказала, що долари у неї лише старого зразка - 1996 року.
"Це взагалі нормально? При тому, що карту свою я поповнювала доларами 2006 року "синіми". То чому ж мені хочуть впарити зараз старість і мотлох??? Що це за свавілля?", - обурилася клієнтка "ПриватБанк".
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При цьому вона додала, що те саме відбувається і з її валютним депозитом. Коли клієнтка "ПриватБанк" хотіла забрати з нього гроші, то в касі їй сказали, що видають лише доларовими купюрами старого зразка.
"При тому, що клала я на депозит нормальну валюту, а тепер мені хочуть підсунути мотлох? Що за свавілля і скільки ще це триватиме?", - доповнила клієнтка "ПриватБанк".
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