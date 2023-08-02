Ціни подорожчають, адже подорожчала електроенергія у зв'язку з енергетичною кризою в країні та поверненням довоєнного ПДВ на автопаливо.

Хоча на деякі товари в Україні ціни починають падати, однак вартість хліба стає дедалі більшою. Більше того, в Україні прогнозується, що вартість цього продукту може астрономічно зрости в наступному році.

Експертка з "Інституту аграрної економіки", Світлана Черемісіна, прогнозує стабільне, але постійне підвищення ціни на хліб на рівні 0,5-1% щомісяця.

Це зумовлено кількома причинами, зокрема, здорожчанням електроенергії у зв'язку з енергетичною кризою в країні та поверненням довоєнного ПДВ на автопаливо з 1 липня 2023 року.

Окрім того, однією з серйозних причин підвищення ціни на хліб може стати нестача сировини для його випікання. Навіть при наявності значної кількості неспроданого зерна минулорічного врожаю, зерно збираються не сіяти наступного року. Така ситуація приведе до обмеження запасів для виробництва хліба, що зумовить подальше зростання його ціни.

Згідно з даних "Мінфін", вже зараз ціни на хліб зросли, і прикладом є буханка хліба пшеничного Цар Хліб (600 грамів), яка коштує 35,93 гривні. В середньому ціна на такий продукт у червні 2023 року була на 2,97 гривні менше.

Це не єдиний продукт, який подорожчав через зазначені причини. Зростання вартості пального також призведе до збільшення споживчих цін, особливо на продукти промислового перероблювання та тваринництва, зауважують експерти з Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Джерело: Телеграф.

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