Цей закон та нові штрафи запровадили, щоб боротися з нечесними українськими підприємцями.

З початку жовтня в Україні повернуть штрафи для підприємців, які працюють без реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО, "касовий апарат"). Згідно з законом № 3219-ІХ (законопроєкт № 8401), який набув чинності 1 серпня, штрафи за порушення будуть відновлені з 1 жовтня 2023 року.

Варто зазначити, що штрафи не будуть застосовуватися за порушення, які сталися на тимчасово окупованих територіях, територіях активних бойових дій. Однак, якщо такі порушення стосуються торгівлі підакцизними товарами, наприклад, паливом, алкоголем, тютюном, штрафи все ж таки будуть застосовані.

За порушення, вчинені в період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року, бізнес буде звільнено від відповідальності за вимогами у сфері РРО на всіх територіях України.

Також починаючи з 1 жовтня, відмова у прийнятті платіжної картки без підстави означатиме штраф в розмірі від 1700 до 3400 гривень, а повторне порушення протягом року призведе до ще вищого штрафу – від 8500 до 17 000 гривень.

Цей закон та нові штрафи ввели, адже частина фізичних осіб-підприємців в Україні занижує свої реальні доходи, щоб залишатись на єдиному податку. Це дозволяє їм сплачувати менші суми податку порівняно з оподатковуваним доходом медсестер або вчителів.

Така практика також стимулює продаж контрабандних товарів, оскільки ці підприємці не видають чеки, і можуть продавати лише нелегальну продукцію.

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