Грошова допомога від Світової продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй продовжує виплачуватись певній категорії українців. Про цю грошову допомогу повідомив у своєму Telegram-каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, українці похилого віку, які проживають на територіях активних чи можливих бойових дій, можуть отримати додаткову грошову допомогу.

Механізм виплати додаткової грошової допомоги передбачає, що кошти ООН будуть спрямовані на отримувачів пенсій, зокрема внутрішньо переміщених осіб, які мають пенсію менше 3 000 гривень на місяць, та які не отримували додаткових грошових виплат від міжнародних організацій чи допомоги на проживання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 р. № 332 "Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам".

Розмір додаткової грошової допомоги визначається як різниця між 3 000 гривень та розміром пенсійної виплати, але не може бути меншим ніж 100 гривень.

Наприклад, якщо пенсія пенсіонера становить 2400 гривень, то йому буде доплачуватись грошова допомога у розмірі 600 гривень. У той же час, якщо пенсія складає 2900 гривень, грошова допомога від ЗПС ООН становитиме 100 гривень.

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