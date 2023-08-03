Популярний український виконавець, музикант та шоумен Андрій Данилко, який активно гастролює світом на підтримку України зізнався, як на початку війни "поріднився" з охоронцем у своєму будинку в Києві.

Про це Андрій Данилко розповів в інтерв'ю на ютуб-каналі "Сьогодні".

За словами артиста, з початку повномасштабного вторгнення багато людей із його творчого оточення та сусідів поїхали з Києва в паніці. Він вирішив залишитися у своєму будинку у столиці. Як розповів Андрій Данилко, із трьох охоронців у його будинку залишився один Кузьмич. Він, незважаючи на всі ризики, був на роботі і доглядав за квартирами людей, які покинули свої житла.

Андрій Данилко розповів, що до нього звернулася людина, він робив велику книгу про перші дні війни, такий великий фоторепортаж. І він направив його до Кузьмича, з яким вони дуже зблизилися.

"Ми так із ним не спілкувалися до війни, а тут прямо як родичі. І коли я сказав авторам книги з приводу Кузьмича, вони: "Ах, Кузьмич, Кузьмич, так-так". І такий Кузьмич йде, герой, і вже про його там фільм знімають. Я дивлюся на нього, думаю: приємно мені, що його вчинок оцінено такою увагою", - розповів Андрій Данилко.

За його словами, охоронець Кузьмич теж міг виїхати чи не виходити на роботу в усьому хаосі, який розпочався в перші дні повномасштабної війни. Однак він залишився і доглядав будинок.

"Розумієте, це не моє питання, воно могло сказати, ну як часто у нас буває, а воно так увімкнулося, розумієте, купа квартир, купа людей поїхали з дітьми, щоб не було можливо якогось мародерства", - додав Андрій Данилко.

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