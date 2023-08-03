Українські пенсії залишаються дуже низькими, але все ще деякі громадяни мають можливість вийти на пенсію раніше.

Українці мають можливість вийти на пенсію раніше за рахунок вислуги років, однак, ця опція доступна лише для певних категорій населення. Тобто, пенсія за вислугою років надає можливість деяким спеціалістам вийти на заслужений відпочинок раніше.

Зокрема, пенсія за вислугою років може бути отримана такими категоріями українців:

Артисти з робочим стажем від 20 до 35 років.

Механізатори та докери-механізатори, які працюють у портах на вантажно-розвантажувальних роботах, а також робітники локомотивних бригад, якщо їх стаж становить не менше 26 років і 6 місяців.

Працівники закладів охорони здоров'я та освітніх установ з мінімальним стажем 26 років і 6 місяців.

Перевізники та робітники локомотивних бригад, що забезпечують функціонування та безпеку на залізничному транспорті та метрополітенах. Вони можуть вийти на пенсію у віці 50 років (жінки) та 55 років (чоловіки), незалежно від стажу.

Працівники, які здійснюють управління повітряним рухом, повинні мати стаж 20 років, щоб вийти на пенсію. Чоловіки можуть вийти у 50 років, а жінки - у 45 років.

Пенсія за вислугою років надається тим професіям, де люди протягом усього часу роботи зазнають значного ураження на здоров'я та життя.

Варто зазначити, що українські пенсії залишаються низькими. Мінімальна сума пенсії для непрацюючих пенсіонерів становить 2 100 гривень.

Середня сума пенсій в Україні у 2023 році така:

10,4% пенсіонерів отримують пенсію від 10 000 гривень;

15% - від 4 001 до 5 000 гривень;

21,3% - від 3 001 до 4 000 гривень;

23,2% - від 5 001 до 10 000 гривень;

29,5% - від 2 001 до 3 000 гривень.

За статистикою, більшість пенсіонерів отримують мінімальну пенсію. Однак уряд заявив, що до кінця року не планується здійснювати підвищення пенсій.

Джерело: 24 Канал.

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