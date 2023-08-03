Клієнт "ПриватБанк" додав, що з такою проблемою він стикається не вперше.

"ПриватБанк" – популярний банк, клієнтами якого є мільйони українців. Але останнім часом українці на профільному сайті Мінфін скаржаться на послуги цього банку. На цей раз українець розповів, як термінал "ПриватБанк" залишив його без грошей.

Клієнт "Приватбанку" розповів, що 1 серпня спробував зняти 10 тисяч гривень зі своєї картки. Але почалися проблеми із банкоматом. Зокрема, банкомат близько 10 хвилин дзижчав, майже до самого закриття магазину, в якому розташований.

Після чого банкомат "ПриватБанк" видав повідомлення, що не може завершити транзакцію і гроші буде повернуто протягом 30 хвилин - цього так і не сталося.

"Минула доба, грошей немає. Заявку прийнято. Чекаємо на інкасацію. Працівники приїжджали близько 9 ранку. Вони досі возять із собою грошові мішки? У чому складність перерахувати касу проблемного банкомату? Ці гроші були вкрай важливими на сьогоднішній ранок. Приват дуже сильно підвів", – поскаржився клієнт "ПриватБанк".

Більше того, клієнт "ПриватБанк" додав, що з такою проблемою він стикається не вперше.

"У березні була схожа ситуація, повернення грошей чекав 48 днів. Цього разу карта саме Привату. Які будуть відмовки цього разу і що я зробив неправильно?", - додав українець.

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