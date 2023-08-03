Популярна українська співачка Настя Каменських поділилася у соціальній мережі Інстаграм своїм гарним настроєм, розмістивши у своєму акаунті фотографію з домашнім улюбленцем. На знімку видно, як вона лагідно обіймає собаку, посміхаючись на камеру.

Потап, Каменських, особняк, скріншот YouTube

Проте далеко не всі українці були стільки позитивно налаштовані після поста Каменських, про що висловились у мережі.

Артистка була одягнена в короткий топ, а її волосся було акуратно зібране в пучок. В описі до фотографії вона ніжно назвала свого вихованця "Мімі", питаючи у своїх передплатників, чи сумували вони за нею.

«Якщо чесно, навіть не згадували; Хаххахахха взагалі нас*ать 🤣🤣🤣 невідомо чому це потрапило в мою стрічку; Ні, не нудьгували...; Наша Анастасія сама як Мімі); Зовсім ні;

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Як я сумувала за Мімі, дуже рада, що з нею все добре, обожнюю Вас дівчинки; 100 років її не бачили; Знову під коксом подруга 🤦; Які ви красуні» - пишуть у мережі.

Раніше Каменських вирішила висловитися, що останніми днями агресивні дії ворога призвели до значних руйнувань у містах України та позбавлення життів невинних людей.

Внаслідок обстрілу Дніпра було знищено три адміністративні будівлі, три житлові будинки, а сім автомобілів отримали пошкодження, розповідає Настя Каменських в Інстаграм.

співачка, скріншот з інстаграм

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