Популярна українська співачка Настя Каменських поділилася у соціальній мережі Інстаграм своїм гарним настроєм, розмістивши у своєму акаунті фотографію з домашнім улюбленцем. На знімку видно, як вона лагідно обіймає собаку, посміхаючись на камеру.
Проте далеко не всі українці були стільки позитивно налаштовані після поста Каменських, про що висловились у мережі.
Артистка була одягнена в короткий топ, а її волосся було акуратно зібране в пучок. В описі до фотографії вона ніжно назвала свого вихованця "Мімі", питаючи у своїх передплатників, чи сумували вони за нею.
«Якщо чесно, навіть не згадували; Хаххахахха взагалі нас*ать 🤣🤣🤣 невідомо чому це потрапило в мою стрічку; Ні, не нудьгували...; Наша Анастасія сама як Мімі); Зовсім ні;
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Як я сумувала за Мімі, дуже рада, що з нею все добре, обожнюю Вас дівчинки; 100 років її не бачили; Знову під коксом подруга 🤦; Які ви красуні» - пишуть у мережі.
Раніше Каменських вирішила висловитися, що останніми днями агресивні дії ворога призвели до значних руйнувань у містах України та позбавлення життів невинних людей.
Внаслідок обстрілу Дніпра було знищено три адміністративні будівлі, три житлові будинки, а сім автомобілів отримали пошкодження, розповідає Настя Каменських в Інстаграм.
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