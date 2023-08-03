Загалом ринку продовольства спостерігається тенденція до зниження ціни деякі продукти, але з усім.

В Україні спостерігається тенденція зниження ціни на продукти протягом літнього періоду. За прогнозами експертів, більшість продуктів стануть дешевшими до кінця року, а це зменшення ціни, як правило, пов'язане з низьким попитом. При цьому деякі продукти все ще зростуть в ціні.

Експерти підкреслюють, що овочі вже здешевшали на 40-50% з червня по серпень. Ціни на яйця та крупи можуть також знизитися, але вартість м'яса, зокрема яловичини та свинини, залишиться незмінною або може зрости. Вартість хліба також може підвищитися.

Експерти сільськогосподарського сектора передбачають, що упродовж серпня ціни на овочеву продукцію підуть на спад, зменшаться крупи, адже врожай 2022 року був достатнім. Щодо м'яса, часткове збільшення цін на яловичину та свинину можливе, але взагалі ціни залишаться стабільними.

Також наголошується, що ціни на яйця вже здешевшали після півтора місяця стабільності. Вартість м'яса птиці залишається незмінною.

Однією з причин, яка обумовлює відсутність прогнозованого зростання ціни, є збільшення площ під овочеві культури в 2023 році, зокрема для морквини, цибулі та столового буряка. Це дає підстави очікувати здешевлення капусти, морквини, картоплі, цукрового буряка та цибулі.

Отже, загалом на ринку продовольства спостерігається тенденція до зниження ціни на овочі та крупи, але вартість м'яса почне зростати.

Джерело: Суспільне.