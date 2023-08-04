Цей момент викликає сильну реакцію у глядачів "Опенгеймера", враховуючи невиправдану безтурботність чоловіка, який ставить особистий інтерес вище за політичний план.

Крістофер Нолан розповів, що ця шокуюча заява була запропонована актором Джеймсом Ремаром, який відіграє роль Стімсона.

Через відомий акторський склад в "Опенгеймері" і те, що сценарій фільму в основному розповідається з перспективи головного героя, Нолан закликав другорядних акторів ретельно вивчити свої ролі. Саме тоді Ремар виявив, що Стімсон провів медовий місяць у Кіото.

Виявилося, що одна з найбільш приголомшливих сцен у фільмі "Опенгеймер" Крістофера Нолана була створена не сценаристом-режисером самого фільму. Сцена відбувається під час зустрічі Оппенгеймера, зіграного Кілліаном Мерфі, з військовим міністром США Генрі Стімсоном та іншими урядовцями, щоб обговорити, де скинути атомні бомби на Японію.

Під час цієї зустрічі Стімсон каже, щоб не бомбити Кіото, бо там він та його дружина провели медовий місяць. Цей момент викликає сильну реакцію у глядачів "Опенгеймера", враховуючи невиправдану безтурботність Стімсона і те, що він ставить свої особисті інтереси вище за руйнівні наслідки атомних бомб.

"Був момент, коли Джеймс Ремар ... продовжував розповідати мені про те, як він дізнався, що Стімсон і його дружина провели медовий місяць у Кіото. Це була одна з причин, через яку він вирішив виключити місто зі списку для бомбардувань. І я додав це у сценарій. Це було справді вражаюче, коли ніхто не знав, як реагувати", - поділився також Нолан про важливий момент в "Опенгеймері".

Джерело: The New York Times

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